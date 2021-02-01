Военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве

24 министра и их заместители были отстранены от должностей, военные сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.Некоторые руководители ведомств подали в отставку сами. С поста ушел министр здравоохранения и спорта Мьянмы Мьин Тхвей.- приводит его слова в понедельник издание "Ирравадди".Чиновник также попросил своих коллег продолжать помогать людям, особенно в период пандемии коронавируса и вакцинации от него, которая началась 27 января.Вместе с тем министру образования Мьоу Тейн Чжи, министру информации Пе Мьину, а также министру транспорта и связи Тан Син Мауну было приказано покинуть свои дома в течение трех дней.