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Военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве

Мьянманские военные, объявившие о чрезвычайном положении в стране, начали перестановки в правительстве. Об этом информирует Reuters.


24 министра и их заместители были отстранены от должностей, военные сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.

Некоторые руководители ведомств подали в отставку сами. С поста ушел министр здравоохранения и спорта Мьянмы Мьин Тхвей. 

- Я ухожу из министерства здравоохранения и спорта, - приводит его слова в понедельник издание "Ирравадди". - Я уезжаю из Нейпьидо через три дня. 

Чиновник также попросил своих коллег продолжать помогать людям, особенно в период пандемии коронавируса и вакцинации от него, которая началась 27 января. 

Вместе с тем министру образования Мьоу Тейн Чжи, министру информации Пе Мьину, а также министру транспорта и связи Тан Син Мауну было приказано покинуть свои дома в течение трех дней. 
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Фото: РЕЙТЕР
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