Главная Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы Опубликовано: 21.11.2021 10:06:00 1209 Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи