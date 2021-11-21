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  2. Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы

Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы

Военные устанавливают третью палатку в ТЛЦ у белорусско-польской границы.

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