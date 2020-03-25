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Военные связисты тестируют цифровые средства связи в полевых условиях

Полевой выход подразделений 60-го отдельного полка связи проходит на фоне комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности ВС Беларуси, рассказали в Минобороны.

Военные связисты во время полевого выхода осваивают применение современных цифровых средств связи: комплексных аппаратных средствсвязи П-261 «Мускат» и станции связи Р-434 «Цитрус», которые обеспечивают взаимодействие системы связи Вооруженных Сил с сетью электросвязи общего пользования Республики Беларусь.

— Это уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи Вооруженных Сил, предназначенные для устойчивого управления войсками. К примеру, две машины мобильного комплекса «Мускат» заменяют собой по меньшей мере шесть аппаратов старого парка, что позволяет меньшим количеством личного состава обеспечивать качество связи, отвечающее всем современным требованиям по мобильности, скрытности, защищенности и надежности. Все процессы организации и установления связи полностью автоматизированы, — отметили в Минобороны.

Кроме занятий по связи военнослужащие совершенствуют полевую выучку, а также слаженность при выполнении задач по предназначению в различных условиях учебно-боевой обстановки. По итогу полевого выхода связистов ждет экзамен — участие в контрольном занятии по тактико-специальной подготовке с войсками связи под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.

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