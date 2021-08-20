Военные применили слезоточивый газ для разгона афганцев в аэропорту Кабула

Согласно данным издания, которое ссылается на американский правительственный источник, в настоящий момент неизвестно, солдаты какой конкретно страны пытались разогнать таким образом толпу. Это могли сделать как военные США и представители других государств НАТО, так и Афганистана. Пентагон комментариев не давал. Кроме того, сведений о пострадавших в настоящий момент нет.Происшествие случилось в момент, когда военные вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.Как уточняют некоторые СМИ, у аэропорта столицы Афганистана находилось несколько тысяч человек, которые намеревались вылететь из страны. Однако охраняющие воздушную гавань солдаты пускали на территорию только тех, кто находился в списках на вылет вывозными рейсами.