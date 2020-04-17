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  2. Военные химики помогут с дезинфекцией больниц и промпредприятий в Минске

Военные химики помогут с дезинфекцией больниц и промпредприятий в Минске

Специалистов оснастят как штатными, так и специально подготовленными комплектами спецобработки, рассказали в Минобороны.

170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники начнут помогать минским властям с дезинфекцией против COVID-19 больниц и промпредприятий в столице.

— В настоящее время завершена подготовка личного состава, вооружения и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению задач по дезинфекции. Сводный батальон, который сформирован на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, совершит марш в город Минск, где будет решать задачи по специальной обработке объектов министерств здравоохранения и промышленности, — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Вячеслав Старков.

По его словам, специалисты будут применять как штатную технику и средства защиты, которые стоят на вооружении в армии, так и новые образцы, которые позволят более качественно проводить работы по дезинфекции.

Военные химики будут заниматься обработкой зданий и объектов как с внешней стороны, так и внутренних помещений, участков местности, дорог, техники и других объектов.

Фото: Минобороны

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