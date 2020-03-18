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Военнослужащие внутренних войск охраняют БелАЭС в тестовом режиме

Военнослужащие внутренних войск охраняют Белорусскую АЭС в тестовом режиме. Об этом сообщил замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.


"Сейчас охрану атомной электростанции военнослужащие внутренних войск ведут в тестовом режиме. Этап опытно-промышленной эксплуатации комплекса инженерно-технических средств физической защиты закончен, вся система охраны работает в штатном режиме", - рассказал замминистра.

По его словам, с 11 марта работает межведомственная комиссия по приему Белорусской АЭС под охрану, передает БелТА. Работы ориентировочно завершатся к концу марта. "После подписания документов военнослужащие войсковой части 7434 заступят на полноценное боевое дежурство на объекте", - отметил Юрий Назаренко.


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Фото: РЕЙТЕР
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