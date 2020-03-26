Военнослужащие первого зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО проводят полевой выход

Такие занятия позволят повысить полевую выучку и слаженность подразделения, а также дадут возможность военнослужащим получить опыт в выполнении своих функциональных обязанностей, рассказали в Минобороны.

Главной целью полевого выхода дивизиона первого зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО называют совершенствование полевой выучки и маневренных возможностей дивизиона, приобретение практических навыков командирами батарей, повышение слаженности расчетов в ходе отражения ударов с воздуха в сложной радиоэлектронной обстановке.

— В рамках полевого выхода военнослужащие дивизиона на практике отрабатывают вопросы совершения марша, перевода техники в боевое положение, размещения в новом позиционном районе, организации охранения, инженерного и тылового обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники, — отметили в Минобороны.

И подчеркнули, что основное внимание уделяется практическому выполнению нормативов по тактической, тактико-специальной и специальной подготовке в составе расчетов.