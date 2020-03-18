Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.37
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили марш протяженностью более 100 км

Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили марш протяженностью более 100 км

В рамках второго этапа комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили марш в назначенный район для проведения боевого слаживания в составе подразделений и выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба Минобороны.


Как рассказал командир бригады полковник Андрей Северинчик, марш протяженностью более 100 километров был совершен в составе двух колонн:

— В назначенный район выдвинулась техника, которая находилась в бригаде на длительном хранении. Отмечу, что и гусеничная, и колесная техника  — в исправном состоянии, во время марша не было никаких проблем и поломок. Специалисты, призванные из запаса, продемонстрировали высокий профессионализм — водители не растеряли свои навыки и успешно справились с движением в колонне.

Командир отдельного зенитного ракетного дивизиона подполковник Евгений Артамонов, непосредственно руководящий призванными из запаса военнослужащими, пояснил, что большая часть из них проходила службу в 120-й зенитной ракетной бригаде:


— Несмотря на то что среди запасников люди разного возраста, от 25 до 43 лет, все они — сплоченный коллектив и четко выполняют поставленные задачи. Как показала практика, все они — будь то водители, начальники расчетов, операторы самоходных огневых установок, офицеры управления дивизиона — прекрасно помнят, чему их учили, а потому задачи согласно их военно-учетным специальностям выполняют достойно.

Высокий уровень подготовки запасников подтвердил и подполковник запаса Александр Шаменок, который исполняет обязанности заместителя командира ЗРДН по идеологической работе. Александр Александрович отметил, что и во время одиночной подготовки,и во время совершения марша военнослужащие запаса показали высокую выучку. Впереди у них мероприятия по боевому слаживанию в составе расчетов, батарей и дивизиона, а также выполнение задач по предназначению.


Фото: www.mil.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу стартует второй этап продаж билетов на «Славянский базар»
Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров
Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений Доктрины продбезопасности
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе — впервые в формате 4К
Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на разных поверхностях
"Евровидение" отменили
В Могилеве менеджер турагентства отправляла своих клиентов в липовые туры за реальные деньги
Что происходит на российской границе после введения запрета на въезд иностранцев
Кочанова: коммуникация власти и населения крайне важна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В спину
Районный этап проекта «Во славу общей Победы!» прошел в Житковичском районе
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Профессор психологии рассказал, почему люди массово скупают туалетную бумагу
25 человек дозвонились на "прямую линию" с Кочановой
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Белорусы при возвращении транзитом через Москву должны вылететь домой в течение суток
На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых
В России завершили расследование уголовного дела историка Соколова, убившего молодую сожительницу
В этом году в Брестской области построят 41 станцию обезжелезивания
Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Секретный код иммунитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ