Военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили марш протяженностью более 100 км

В рамках второго этапа комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил военнослужащие 120-й зенитной ракетной бригады совершили марш в назначенный район для проведения боевого слаживания в составе подразделений и выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба Минобороны.





Как рассказал командир бригады полковник Андрей Северинчик, марш протяженностью более 100 километров был совершен в составе двух колонн:

— В назначенный район выдвинулась техника, которая находилась в бригаде на длительном хранении. Отмечу, что и гусеничная, и колесная техника — в исправном состоянии, во время марша не было никаких проблем и поломок. Специалисты, призванные из запаса, продемонстрировали высокий профессионализм — водители не растеряли свои навыки и успешно справились с движением в колонне.

Командир отдельного зенитного ракетного дивизиона подполковник Евгений Артамонов, непосредственно руководящий призванными из запаса военнослужащими, пояснил, что большая часть из них проходила службу в 120-й зенитной ракетной бригаде:





— Несмотря на то что среди запасников люди разного возраста, от 25 до 43 лет, все они — сплоченный коллектив и четко выполняют поставленные задачи. Как показала практика, все они — будь то водители, начальники расчетов, операторы самоходных огневых установок, офицеры управления дивизиона — прекрасно помнят, чему их учили, а потому задачи согласно их военно-учетным специальностям выполняют достойно.

Высокий уровень подготовки запасников подтвердил и подполковник запаса Александр Шаменок, который исполняет обязанности заместителя командира ЗРДН по идеологической работе. Александр Александрович отметил, что и во время одиночной подготовки,и во время совершения марша военнослужащие запаса показали высокую выучку. Впереди у них мероприятия по боевому слаживанию в составе расчетов, батарей и дивизиона, а также выполнение задач по предназначению.





Фото: www.mil.by