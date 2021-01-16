Солдат был госпитализирован с ранением, сообщает Госпогранкомитет.
– 15 января во время несения службы он совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Рядовой, уроженец города Борисова 2002 года рождения, с мая прошлого года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября – на пограничном посту "Мутвица". В тот день находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу, – прокомментировали в ГПК.
На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Отмечается, что по службе парень характеризуется положительно.
Фото: БЕЛТА
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Военнослужащего Пинского погранотряда госпитализировали с ранением
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