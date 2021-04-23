Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
"Водоснабжение, которое отсутствовало у потребителей Заводского, Ленинского и Октябрьского районов по причине аварии на водопроводе в Чижовке, полностью восстановлено. Вода пригодна для употребления. Если есть остаточные проблемы, об этом стоит уведомить "Минскводоканал", – сказал Александр Дорохович.
На поврежденном участке проведены комплексные технические работы, сейчас место благоустраивают. Причину аварии продолжают выяснять. Рассматриваются две версии: повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ и низкие эксплуатационные характеристики металла, которые привели к ускоренному износу трубопровода.
В санитарно-эпидемиологической службе Минска сообщили, что во время проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах наблюдается стабилизация ее качества по органолептическим и химическим показателям. Вода соответствует нормам безопасности, поэтому может быть использована в питьевых целях. По этой причине автоцистерны уже покинули районы. На период происшествия для обеспечения жителей Минска питьевой водой было задействовано более 20 единиц данного транспорта.
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Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью восстановлено
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