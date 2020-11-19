В английском графстве Глостершир водителя Audi A4 получил выписку о нарушении скоростного режима, согласно которой он передвигался по дорогам со скоростью 1377 километров в час, пишет Lenta.ru.
Издание The Sun выяснило, что 52-летний курьер Саймон Купер получил соответствующий документ две недели назад. В выписке отмечалось, что 26 мая 2020 года водитель превысил разрешенную на дорожном участке скорость и разогнал машину до 1377 километров в час. Купер при этом подчеркнул, что максимальная скорость его авто – 209 километров в час.
В день, когда произошло нарушение, мужчина забрал мотор из дома заказчика в городе Чепстоу, Уэльс, после подбросил коллегу до города Бристоль. Он якобы нарушил скоростной режим, когда возвращался на склад в Ньюпорт.
– Я решил, что это шутка. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел обвинение, – рассказал курьер.
Позже в полиции сообщили, что сотрудник, выписывающий документ, случайно добавил лишнюю цифру. На самом деле Купер разогнался до 137 километров в час.
– Не помню, чтобы я так гонял. Это было так давно. Я не признаю свою вину, – подчеркнул Купер.
Полицейские добавили, что у мужчины есть 21 день, чтобы отреагировать на письмо, полученное им 2 ноября.
Фото: pixabay.com
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Водителя обвинили в езде на скорости 1377 километров в час
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