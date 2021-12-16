Водители рейсовых автобусов вышли на акцию протеста у здания правительства Молдовы

У здания правительства Молдовы 16 декабря вновь собрались работники транспортной сферы, которые оставили на главной площади Кишинева по меньшей мере две сотни рейсовых микроавтобусов из разных районов страны. По словам организатора акции протеста, руководителя ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков страны Олега Алексы, пикетчики требуют разрешения повысить тариф на пассажирские перевозки, пишет ТАСС.
– Мы требуем пересмотреть тарифы на проезд, которые не покрывают расходы транспортников, однако наши обращения остаются без ответа. Считаем, что тарифы должны быть увеличены как минимум в два раза, – рассказал агентству Олег Алекса.
Собравшиеся у здания правительства Молдовы считают, что проблемы отрасли также связаны с постоянным подорожанием топлива, изношенностью автопарка и дефицитом кадров. По словам пикетчиков, за время распространения коронавирусной инфекции многие регулярные рейсы были отменены из-за нерентабельности, уволились по меньшей мере 1500 водителей. Кроме того, работники терпят убытки из-за нелегальных перевозчиков.
Фото: скриншот видео ТАСС