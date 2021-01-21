В начале недели на 17-м километре трассы Минск –Витебск заглохла фура, замерзло топливо. Тридцатилетний водитель три дня провел в кабине. Две ночи работал автономный отопитель, на третьи сутки замерз и он.
Вовремя подоспели волонтеры Красного Креста. Подошли к кабине и увидели свет телефона, водитель так замерз, что еле смог открыть дверь. Волонтеры напоили его горячим чаем в своей машине и отвезли мужчину в хостел.
– Мы реагируем на низкие температуры и отправляем наши отряды по основным направлениям, откуда могут ехать фуры. Потому что основная масса тех, кому мы оказываем помощь, это именно водители большегрузов, – рассказывает Артем Арешко, главный специалист Минской городской организации БОКК. – Например, в минувшую субботу на выезде было пять экипажей. Всего 15 человек. В основном работа по такому направлению ведется вечером. Мы ездим обычно с восьми и порой до поздней ночи.
Фото: pixabay.com
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Водитель заглохшего большегруза чуть не замерз на витебской трассе
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