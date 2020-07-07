Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек

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Висдом Кподо выиграл в лотерею 1,2 тысячи ганских седи (около 510 белорусских рублей). Он одолжил у друга автомобиль и поехал отмечать выигрыш. По дороге он на большой скорости попробовал обогнать мотоцикл и такси, но не справился с управлением и въехал в дом. В здании были 41-летняя мать с тремя дочерьми и 70-летняя женщина. Все они стали жертвами этой трагедии.Кподо пытался скрыться с места инцидента, но позже сам пришел в полицию, чтобы помочь следствию. В автомобиле его друга обнаружили бутылки с крепкими алкогольными напитками.