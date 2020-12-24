Водитель МАЗ спровоцировал аварию на круговой развязке в Минске

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома