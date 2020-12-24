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  2. Водитель МАЗ спровоцировал аварию на круговой развязке в Минске

Водитель МАЗ спровоцировал аварию на круговой развязке в Минске

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказались повреждены грузовик МАЗ и легковой автомобиль Mercedes-Benz, произошло сегодня днем в Минске.


Подробности корреспондент sb.by узнал у старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой: 

– Авария случилась сегодня около 14:00. По предварительной информации, 61-летний водитель грузовика МАЗ двигался по улице Радиальной со стороны улицы Аннаева в направлении улицы Ваупшасова и, выезжая на круговую развязку, не уступил дорогу девушке-водителю легковой машины Mercedes-Benz, которая ехала по главной дороге. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

В ГАИ напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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