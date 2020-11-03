Водитель хотел разогреть еду в машине и получил 40% ожогов тела

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2 ноября в 18:21 поступило сообщение о загорании автомобиля на автостоянке возле завода РУП «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов». Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в 18:36 – они наблюдали открытое горение кабины грузового авто «Рено-Премиум».Выяснили, что транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю 1970 года рождения. Находясь в автомобиле, он решил разогреть еду при помощи газовой плиты с газовым баллоном. Произошла вспышка – мужчина получил ожоги I–III степени 40% тела (руки, ноги, лицо, туловище). Его сразу госпитализировали. Возгорание спасатели локализовали и ликвидировали за несколько минут. В результате пожара уничтожена кабина автомобиля, поврежден тент прицепа.Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.Видео МЧС