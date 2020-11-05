Водитель грузовика пытался незаконно ввезти более тонны сыра

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Грузовое транспортное средство под управлением 50-летнего брестчанина пересекало белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи». По товаросопроводительным документам в нем перемещались из Испании на территорию Евразийского экономического союза части подъемного крана.Но анализ сканограммы, полученной в результате применения стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, позволил полагать, что в полуприцепе находится отличный от заявленного товар.В результате досмотра грузовика брестские таможенники выявили свыше 1,8 тысячи упаковок сыра от различных производителей и пять крупных пакетов хамона. Общий вес продуктов питания составил свыше тонны, а стоимость – почти 20 тысяч белорусских рублей.Брестской таможней в отношении водителя, гражданина Республики Беларусь, начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП, санкция которой предусматривает штраф до 50 базовых величин. Незаконно ввозимые продукты возвращены на территорию сопредельного государства.Видео ГПК