Новые детали инцидента приводит ТАСС.
Снимок носит иллюстративный характер
Согласно информации японского общественного телевидения, мужчина признался правоохранителям, что выпил спиртное прежде, чем сесть за руль.
Напомним, что 60-летний водитель грузовика вчера, 28 июня, сбил группу школьников на проселочной дороге в городе Ятимата. Как утверждает виновник произошедшего, он пытался объехать группу людей, но грузовик занесло, в результате чего тот врезался в столб электропередачи, а потом – в группу школьников.
В результате столкновения двое школьников скончались. Еще трое получили травмы, один из них сейчас без сознания в тяжелом состоянии.
Фото: pixabay.com
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Водитель грузовика, насмерть сбивший школьников в Японии, признался, что был пьян
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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