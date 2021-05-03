Водитель был пьян и уснул за рулем: завершено расследование смертельного ДТП под Мостами

Официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская рассказала, что авария случилась 24 декабря вблизи агрогородка Гудевичи Мостовского района. Chrysler под управлением 45-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с Dacia. В результате ДТП пострадали пассажиры Dacia – 23-летняя дочь и 51-летняя супруга водителя. Девушка через несколько дней скончалась в больнице, у женщины обезображено лицо.Выяснилось, что водитель Chrysler уснул за рулем. В момент аварии он был пьян. Также известно, что в 2018 году он был лишен права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, Chrysler был без техосмотра. В авто имелись неисправности тормозной системы и внешних световых приборов. Но они не являются причиной ДТП.Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим преступление по настоящей статье), ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ст. 417 (неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.Фото Следственного комитета