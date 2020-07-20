Водитель BMW не уступил дорогу Citroen – автомобили столкнулись

По предварительным сведениям ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1959 года рождения ехал на машине BMW по съезду с улицы Тимирязева на улицу Орловскую.
– Мужчина не предоставил преимущество в движении водителю машины Citroen, который ехал по улице Орловской со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей, в результате чего случилось столкновение.
В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На месте трудились сотрудники ГАИ Центрального РУВД столицы.
Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
Фото: ГАИ
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