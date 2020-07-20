Водитель BMW не уступил дорогу Citroen – автомобили столкнулись

По предварительным сведениям, водитель 1959 года рождения ехал на машине BMW по съезду с улицы Тимирязева на улицу Орловскую.В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На месте трудились сотрудники ГАИ Центрального РУВД столицы.Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото: ГАИ

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