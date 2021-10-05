Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе

В Лунинецком районе произошло смертельное ДТП, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось сегодня ночью на автодороге М-10 около деревни Ситница. Предварительно установлено, что автомобиль "Фольксваген Гольф" под управлением 26-летнего жителя Микашевичей выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком "Мерседес".
Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, 40-летнего пассажира с травмами госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ.
Возбуждено уголовное дело. Установлено, что погибший не имел права управления транспортным средством.
Фото из архива БЕЛТА