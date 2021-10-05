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  2. Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе

Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе

В Лунинецком районе произошло смертельное ДТП, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. 


ДТП случилось сегодня ночью на автодороге М-10 около деревни Ситница. Предварительно установлено, что автомобиль "Фольксваген Гольф" под управлением 26-летнего жителя Микашевичей выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком "Мерседес".

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, 40-летнего пассажира с травмами госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ. 

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что погибший не имел права управления транспортным средством.

Фото из архива БЕЛТА
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