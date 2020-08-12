ЧП произошло в пункте пропуска Брест, рассказали в Госпогранкомитете.

Водитель автобуса хотел провести в Беларусь наркотики. Они были обнаружены пограничники при оформлении транспортного средства в пункте пропуска Брест.

- 58-летний гражданин России, пытался ввезти в страну 7,63 грамма марихуаны, а также устройство для ее дробления с остатками растительного вещества, - рассказали в Госпогранкомитете.

В итоге в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконное хранение и перевозка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.