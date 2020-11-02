Во вторую волну мы вошли более вооруженными, но нельзя забывать о собственных мерах безопасности – депутат

Такое мнение высказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Марина Шкроб во время сдачи плазмы анти-COVID-19 в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Утро понедельника у Марины Шкроб началось нетипично – вместо совещаний по рабочим вопросам депутат приехала в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, чтобы сдать ценный компонент крови – плазму с антителами к COVID-19.
– Коронавирусом я заболела в июне, – вспоминает Марина Шкроб. – Но это было вполне ожидаемо, ведь я общаюсь со многими людьми – и в Парламенте, и в 5-й городской клинической больнице, где работаю врачом. Так что при любых мерах предосторожности вероятность того, что я заражусь, была велика. Болела я, что называется, в легкой форме, но мне хочется каждому рассказать, что все не так просто, как звучит. У меня была полная аносмия (потеря обоняния), пропал вкус, появилась дикая головная боль, ломота в мышцах и слабость. И это длилось, к сожалению, не один день. Если вкус вернулся достаточно быстро, то аносмия длилась месяца полтора, а слабость сохраняется до сих пор. Всем, кто сейчас болеет, советую не падать духом. Для себя я нашла хобби – рисование картин по номерам, это меня очень отвлекало от симптомов.
После выздоровления Марина Александровна решила поделиться своей плазмой с антителами к коронавирусу.
– А как я могла отказаться помочь людям? Сегодня первый раз, когда я сдаю плазму, но намерена это делать, пока не исчезнут антитела. Наша служба крови находится на высочайшем уровне, поэтому я уверена, что этот компонент крови будет передан тому, кому это необходимо.
Депутат уверена, что сейчас, во время второй волны коронавируса, очень важно защищать себя.
– Любая защита должна быть разумной. Мы не говорим о том, что в маске нужно ходить по улице: ее рекомендуется надевать только в общественных местах – магазинах, транспорте. Не стоит забывать и о социальном дистанцировании, обработке рук. Медикам сейчас очень сложно, но гораздо легче, чем в первую волну. Мы эту болезнь уже изучили, понимаем, как лечить: кого госпитализировать, а кого оставить дома. Во вторую волну мы вошли более вооруженными, потому что летом не убирали красную зону – шлюзы и так далее. Хочу настроить людей на позитив: не нужно паниковать и предпринимать необдуманные действия. Например, ВОЗ считает, что не стоит переходить на дистанционное обучение: обычный ритм жизни школьников, наоборот, приводит к тому, что заболевание стабилизируется. Так что, еще раз повторюсь, не паникуем, соблюдаем меры предосторожности и придерживаемся советов медиков.
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Во вторую волну мы вошли более вооруженными, но нельзя забывать о собственных мерах безопасности – депутат
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ