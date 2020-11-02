Во вторую волну мы вошли более вооруженными, но нельзя забывать о собственных мерах безопасности – депутат

Утро понедельника у Марины Шкроб началось нетипично – вместо совещаний по рабочим вопросам депутат приехала в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, чтобы сдать ценный компонент крови – плазму с антителами к COVID-19., – вспоминает Марина Шкроб. –После выздоровления Марина Александровна решила поделиться своей плазмой с антителами к коронавирусу.Депутат уверена, что сейчас, во время второй волны коронавируса, очень важно защищать себя.