Во второй очереди строительства пеллетных заводов Минлесхозом значатся 6 производств. Появятся они в Гомельском, Кобринском и Стародорожском опытных лесхозах, Ганцевичском, Сморгонском и Осиповичском лесхозах.
Напомним, в мае 2019-го во Дворце Независимости был заслушан доклад о повышении эффективности использования лесных ресурсов. Тогда из-за разбалансировки спроса и предложения на рынке на складах лесхозов образовалось большое число невостребованного низкокачественного сырья. Часть остатков разрешили продать на экспорт. Но с условием, что через год их уже будут перерабатывать на пеллетных заводах. Как нельзя кстати и спрос на топливные гранулы в мире рванул вверх.
В 2020-м Минлесхоз запустил производства в Пружанском, Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Копыльском опытном, Борисовском опытном и Мозырском опытном лесхозах. Их создание позволит нашей стране ежегодно дополнительно вовлекать в переработку до 350 тысяч кубометров низкокачественной древесины и более 120 тысяч кубометров отходов лесопиления. По подсчетам Минлесхоза, только появление этих заводов годовой мощностью 171 тыс. тонн позволит получать около 20 млн долларов дополнительной валютной выручки. Сегодня эти предприятия выходят на проектную мощность. Примечательно, что весь объем производимой продукции уже законтрактован. Благодаря строительству объектов в небольших городах и сельской местности более 80 человек получили работу. А значит – остались дома.
В Пружанском лесхозе, например, появилось 12 рабочих мест. Зарплата – достойная: превышает 1,7 тысячи рублей. Поддерживать ее на таком уровне позволяет высокий спрос на пеллеты из-за рубежа. Так, после запуска в мае завод произвел чуть более 10 тысяч тонн топливных гранул. Продали в Польшу и Прибалтику. Взамен получили почти 900 тысяч долларов.
– В 2021 году запустим еще два пеллетных производства, – отмечает главный инженер Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Виктор Брильков.
Один из заводов будет работать в Ганцевичском лесхозе. Он рассчитан на выпуск 20 тысяч тонн топливных гранул в год, как и в Пружанах. В Ганцевичах приступили к строительно-монтажным работам, поступает оборудование. Если не повлияет пандемия, производство откроют в середине лета.
– Следом запустим и в Кобринском опытном лесхозе – оборудование заказано, строительно-монтажные работы идут. Там будет выпускаться 10 тысяч тонн пеллет в год. Благодаря этому еще два десятка человек получат работу, – говорит Виктор Брильков.
Фото: БЕЛТА
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Во второй очереди строительства пеллетных заводов Минлесхозом значатся 6 производств
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