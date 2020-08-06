За два дня досрочного голосования явка составила 12,75%

Явка избирателей на выборах Президента Беларуси за два дня досрочного голосования составила 12,75%, проинформировали в Центризбиркоме. В первый день, напомним, проголосовали 4,98% избирателей.





Больше всего проголосовавших в Гомельской области – 16,44%. В Брестской области досрочно проголосовали 11,26% избирателей, в Витебской – 12,16%, в Гродненской – 10,01%, в Минской – 12,61%, в Могилевской – 14,61%, в Минске – 11,73%.













Всего в списках для голосования 6 836 350 избирателей.















Досрочное голосование продлится по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.

"Во власти должен быть человек,имеющий политический вес и опыт": узнали соображения избирателей при досрочном голосовании

