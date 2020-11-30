Во Всемирный день домашних животных пообщались с хозяевами экзотических питомцев

Маргарите Израилевич подарили на свадьбу ежиху Изию. Согласитесь, весьма незаурядный презент., – с улыбкой вспоминает первое знакомство с Изией Маргарита.Все друзья и знакомые умиляются такому необычному питомцу, с радостью с ним знакомятся. А вот Изии не очень нравится подобное. Сначала она на всех шипит, а уже после показывает свой нос из-под иголок. Очень боится людей, ведь вокруг столько незнакомых запахов! Далеко не каждый может подержать ее на руках и потрогать мягкое пузико., – по полочкам раскладывает пищевые предпочтения питомца Маргарита.Ухаживать за Изией просто. Она живет в большой клетке. Там есть мягкий домик, беговое колесо (как у хомяков, только в разы больше), крупные опилки в качестве наполнителя (нужны именно крупные, чтобы ежик стачивал когти), одна тарелочка с едой и водой. Ежики – ночные животные. Поэтому весь день они спят, а ночью активничают.Маргарита редко выходит на улицу с питомцем:У Анны Казаковой два пятнистых эублефара и голубая австралийская квакша. Раньше у девушки были полозы, улитки, богомол, крабы, пауки, скорпион, древолазы, мокрицы., – делится Анна.Гости заранее знают, что у Анны живут экзотические животные. В большинстве случаев питомцы вызывают любопытство. Конечно, не каждый же день подобную диковинку увидишь.Казусов с животными не случается. Иногда только лягушка сбегает из террариума. Приходится искать ее по всей квартире. На улицу Анна не выносит своих питомцев. Говорит, что это очень нежные животные, которым лучше в теплой среде., – рассказывает Анна.Девушка признается, что хочет завести еще несколько лягушек. Говорит, если однажды завел экзотического питомца, то потом будет трудно остановиться.Фото предоставлены героями материалов