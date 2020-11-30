Во Всемирный день домашних животных пообщались с хозяевами экзотических питомцев

Сегодня четвероногие друзья отмечают Всемирный день домашних животных. В квартирах многих поселились кошки и собаки. Они ждут с нетерпением прихода хозяев домой, поднимают настроение и украшают жизнь. Интересно, какие еще питомцы есть у белорусов? Узнаем у Маргариты Израилевич и Анны Казаковой.
Маргарите Израилевич подарили на свадьбу ежиху Изию. Согласитесь, весьма незаурядный презент.
– Мы с подружкой в течение долгого времени отправляли друг другу фото ежей и енотов. Они очень мило и смешно выглядят. И вот подруга решила удивить меня в день свадьбы. Вручает коробочку, а там лежит маленький ежик. После шутили, хорошо, что не енот, – с улыбкой вспоминает первое знакомство с Изией Маргарита.
Все друзья и знакомые умиляются такому необычному питомцу, с радостью с ним знакомятся. А вот Изии не очень нравится подобное. Сначала она на всех шипит, а уже после показывает свой нос из-под иголок. Очень боится людей, ведь вокруг столько незнакомых запахов! Далеко не каждый может подержать ее на руках и потрогать мягкое пузико.
– Чем же питается ежиха?
– В основном предпочитает сухой корм для котят. Но есть нюансы! Нужно еще подобрать тот, который она будет есть. Деликатесы со вкусом рыбы Изия даже не рассматривает, а вот с курицей или индейкой – уминает за обе щеки. Ежиха ест червяков, кузнечиков, сверчков. Увы, от этого быстро может поправиться. Пьет обычную воду. Бытует мнение, что ежам нужно давать молоко. Его можно пить только крошечным животным. У взрослых непереносимость лактозы, и от этого они могут быстрее умереть, – по полочкам раскладывает пищевые предпочтения питомца Маргарита.
Ухаживать за Изией просто. Она живет в большой клетке. Там есть мягкий домик, беговое колесо (как у хомяков, только в разы больше), крупные опилки в качестве наполнителя (нужны именно крупные, чтобы ежик стачивал когти), одна тарелочка с едой и водой. Ежики – ночные животные. Поэтому весь день они спят, а ночью активничают.
Маргарита редко выходит на улицу с питомцем:
– Для декоративного африканского ежика очень важна температура. Лесные ежи при низкой температуре впадают в спячку, а домашние – в анабиоз, от этого умирают. Поэтому на улицу выходим только при температуре от 25 градусов. В основном прохожие думают, что я нашла ежа. Очень удивляются, когда узнают, что это домашний питомец.
У Анны Казаковой два пятнистых эублефара и голубая австралийская квакша. Раньше у девушки были полозы, улитки, богомол, крабы, пауки, скорпион, древолазы, мокрицы.
– Мне всегда нравились экзотические животные. Даже в детстве по телевизору смотрела передачи не про котиков и собачек, а про ядовитых змей и крокодилов. К 5-му классу уговорила родителей купить улитку. Позже появились паук и змея. Потом уже никакие животные не были страшны, – делится Анна.
Гости заранее знают, что у Анны живут экзотические животные. В большинстве случаев питомцы вызывают любопытство. Конечно, не каждый же день подобную диковинку увидишь.
Казусов с животными не случается. Иногда только лягушка сбегает из террариума. Приходится искать ее по всей квартире. На улицу Анна не выносит своих питомцев. Говорит, что это очень нежные животные, которым лучше в теплой среде.
– Эублефары любят пить чистую стоячую воду. Важно поддерживать влажность не менее 40% в террариуме. Питаются они пауками, мелкими ящерицами и грызунами. Обычно они едят три раза в неделю. Голубой квакше в террариуме необходимы ветви, хорошая вентиляция и зелень. Питается она размороженным хвостом крупной креветки. Но это только некоторые из нюансов содержания эублефаров и голубой квакши, – рассказывает Анна.
Девушка признается, что хочет завести еще несколько лягушек. Говорит, если однажды завел экзотического питомца, то потом будет трудно остановиться.
Фото предоставлены героями материалов
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Во Всемирный день домашних животных пообщались с хозяевами экзотических питомцев
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