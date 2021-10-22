Во всех районах Минска 23 и 24 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Согласно информации Мингорисполкома, жителей и гостей Заводского района приглашают посетить осеннюю ярмарку на площадке у "Чижовка-Арены" (с 9:00 до 16:00) и у МФК "Мандарин" по ул. Герасименко, 51 (с 8:00 до 16:20).В Ленинском районе ярмарка развернется на проспекте Рокоссовского, 114 (с 10:00 до 16:00), а в Московском районе – на ул. Есенина, 9 (с 10:00 до 17:00).Купить продукты в Партизанском районе в указанные дни можно на бульваре Тракторостроителей (с 10:00 до 16:00), а в Первомайском районе – по ул. Руссиянова, д. 1 и ул. Гинтовта, 12 (с 9:00 до 17:00).В Советском районе ярмарку организуют в парке Дружбы народов (с 10:00 до 16:00), во Фрунзенском районе – на площадке у ТЦ "Максимус" по ул. Лобанка, 94 (с 9:00 до 16:00).В Центральном районе желающих приобрести продукты приглашают по адресу ул. Каховская, 31 (с 9:00 до 16:00).В Октябрьском районе сельскохозяйственная ярмарка пройдет 23 октября на ул. Чкалова, 7 и площадке на ул. Барамзиной, 10а в микрорайоне Сокол (c 10:00 до 16:00).На ярмарках будут продавать плодоовощную, мясную и молочную продукцию, а также рыбу озерно-речную, прудовую и продукцию ее переработки, мед и продукцию пчеловодства, саженцы, посадочные материалы и иные товары отечественного производства.