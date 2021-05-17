Сегодня на северо-востоке Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека, передает ТАСС.
По данным агентства IRNA, ссылающегося на руководителя одного из подразделений Общества Красного Полумесяца в Иране (ОКПИ) Мехди Валипура, в настоящее время оказанием помощи пострадавшим от природного бедствия на северо-востоке Ирана занимаются 11 спасательных отрядов.
Согласно последней информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 50 км к юго-западу от города Боджнурд с населением 192 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 км.
Фото: pixabay.com
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Во время землетрясения в Иране пострадали три человека
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