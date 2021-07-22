Во время церемонии открытия Олимпиады в Токио на стадионе будут присутствовать 950 человек

подтвердил информациюО том, сколько спортсменов пройдут по стадиону, Хидэмаса Накамура не сообщил. Он лишь отметил, что во время парада атлетов будут приняты различные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Так, например, спортсмены будут обязаны выдерживать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.Напомним, что Игры в Токио должны были состояться в прошлом году в период с 24 июля по 9 августа. Из-за коронавирусной инфекции Олимпиаду перенесли на год, теперь она пройдет с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики, согласно решению организаторов, на стадионы допускаться не будут. Аналогичное ограничение действует в шести японских префектурах для местных зрителей.