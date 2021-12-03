Во время Рождественского оперного форума пройдет показ фильма о звезде оперы Светлане Данилюк





Показ документального фильма «Светлана Данилюк», посвященного выдающейся белорусской оперной певице, пройдет на полях XI Минского международного Рождественского оперного форума. Премьера работы документалистов студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм» пройдет 13 декабря.

Выпускница Киевской консерватории Светлана Данилюк на протяжении 20 лет, с 1966 по 1986 год была ведущей солисткой Большого театра оперы и балета БССР. С 1986 по 2003 год была солисткой Белорусской государственной филармонии.

– Красота и богатство ее тембра, мощная экспрессия роскошного голоса всегда восхищали как искушенных профессионалов, так и обычных зрителей, – напомнили в пресс-службе Национального академического Большого театра Беларуси. – В составе оперной труппы Большого и с сольными концертными программами артистка выступала в Болгарии, Венгрии, Польше, Англии, Франции, Италии, Чехии, на Кубе. В 1973 году проходила стажировку в знаменитом театре «Ла Скала» в Милане. Певица обладала красивым, сильным меццо-сопрано большого диапазона, яркой творческой индивидуальностью и высоким исполнительским мастерством.

«Мои роли – мои спутники, мои друзья, мои возлюбленные. Всю творческую жизнь они со мной. И не только я оказывала влияние, создавая их на сцене и окрашивая красками своей души, но и они всю жизнь влияли на меня – кто больше, а кто меньше. Это исполненные мною Кармен, Любаша, Амнерис, Эболи. Все эти трагические героини много привнесли в мой внутренний мир и, безусловно, оставили след в моей душе!» – признавалась Светлана Данилюк.





Она была выдающейся исполнительницей партий Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе, Розины в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Любаши в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова, Сантуццы в «Сельской чести» Пьетро Масканьи, Ортруды в «Лоэнгрине» Рихарда Вагнера, Марины Мнишек и Марфы в «Борисе Годунове» и «Хованщине» Модеста Мусоргского, Кончаковны в «Князе Игоре» Александра Бородина и других. Отдала должное Светлана Данилюк и белорусской национальной опере: в ее творческом багаже – партия Алеси в одноименной оперы Евгения Тикоцкого, Вероника в опере «Зорка Венера» композитора Юрия Семеняко, Любка в «Седой легенде» Дмитрия Смольского.

Над фильмом о звезде белорусской оперной сцены документалисты трудились не один год. Повествование в картине ведется от имени сына певицы – режиссера фильма Максима Федосеева.

– По завершении кинопоказа в кинотеатре «Центральный» пройдет творческая встреча со съемочной группой и коллегами Светланы Данилюк, принявшими участие в создании картины: народными артистами Беларуси главным хормейстером Большого театра Ниной Ломанович, певицами Натальей Гайдой и Натальей Рудневой, а также заслуженным деятелем искусств республики режиссером Маргаритой Изворской-Елизарьевой, – cообщили в пресс-службе Большого театра Беларуси.

Фото из архива Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь