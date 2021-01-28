27 января вечером на женщине загорелась одежда, сообщает МЧС.
Это произошло, когда жительница Октябрьского района готовила ужин у себя в квартире. Сообщение о пожаре в центр оперативного реагирования МЧС поступило в 19:35. Огонь вспыхнул на кухне в квартире на ул. Могилевской, 34 корп. 2.
На хозяйке квартиры загорелся халат. Пострадавшую госпитализировали в УЗ «ГКБСМП».
Точная причина пожара устанавливается.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
574
Во время приготовления ужина на минчанке загорелся халат
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter