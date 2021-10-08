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  2. Во время операции "Арсенал" изъят автомат, похищенный почти 30 лет назад

Во время операции "Арсенал" изъят автомат, похищенный почти 30 лет назад

Во время специального комплексного мероприятия "Арсенал" оперативники ГУБОПиК обнаружили автомат АК-47, который в 1993 году был похищен у солдата одной из воинских частей во время вооруженного нападения. Об этом сообщает МВД.

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Сейчас правоохранители устанавливают, использовался ли автомат при совершении каких-либо преступлений.

Отмечается, что всего с начала проведения СКМ подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией изъяли 12 единиц огнестрельного оружия (1 автомат, 4 винтовки, 7 пистолетов), почти 500 снарядов и свыше 8,1 тысячи патронов различного калибра.

В МВД напомнили, что незаконные действия в отношении оружия (его составных частей), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. Лица, добровольно сдавшие указанные выше предметы, освобождаются от уголовной ответственности.

Видео: МВД
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