Во время операции "Арсенал" изъят автомат, похищенный почти 30 лет назад

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Сейчас правоохранители устанавливают, использовался ли автомат при совершении каких-либо преступлений.Отмечается, что всего с начала проведения СКМ подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией изъяли 12 единиц огнестрельного оружия (1 автомат, 4 винтовки, 7 пистолетов), почти 500 снарядов и свыше 8,1 тысячи патронов различного калибра.В МВД напомнили, что незаконные действия в отношении оружия (его составных частей), боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. Лица, добровольно сдавшие указанные выше предметы, освобождаются от уголовной ответственности.Видео: МВД