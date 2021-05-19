Правительство Японии планирует ввести строгие ограничительные меры на время проведения Олимпиады в Токио, в частности запретив контакты спортсменов и членов спортивных делегаций с местным населением, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом сегодня, выступая в парламенте, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, пишет ТАСС.
«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением», – отметил он. Кроме того, Ёсихидэ Суга подчеркнул, что компания Pfizer намерена бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для спортсменов из всех стран.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но из-за пандемии COVID-19 Игры сдвинули на год вперед – и теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021-го. На форум не будут допущены болельщики и волонтеры из-за рубежа.
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Во время Олимпиады Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов и членов делегаций с местным населением
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