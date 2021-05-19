Во время Олимпиады Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов и членов делегаций с местным населением

, – отметил он. Кроме того, Ёсихидэ Суга подчеркнул, что компания Pfizer намерена бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для спортсменов из всех стран.Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но из-за пандемии COVID-19 Игры сдвинули на год вперед – и теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021-го. На форум не будут допущены болельщики и волонтеры из-за рубежа.