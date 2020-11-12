Во время общественного обсуждения госпрограммы «Белорусский лес» на 2021 – 2025 годы поступило около десятка предложений и замечаний

Отдельные предложения учли в окончательной редакции госпрограммы, которую направили на согласование в госорганы.Основные задачи госпрограммы касаются совершенствования системы учета лесных ресурсов для сохранения и усиления основных функций нашего зеленого богатства. А также – развития системы воспроизводства лесов и ухода за ними, направленной на сохранение биоразнообразия и повышение устойчивости к неблагоприятным последствиям изменения климата. В ближайшей пятилетке будет обеспечиваться устойчивое лесопользование, будет развиваться рынок услуг в области лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, инфраструктуры использования мелкотоварной древесины и др.Планируется, что к концу 2025 года лесистость Беларуси вырастет до 40,3 процента, с гектара будет заготавливаться до 3,2 кубометра древесины, средний запас насаждений повысится до 225 кубометров с гектара. За пять лет должно быть построено минимум 580,3 километра лесохозяйственных дорог. Больше станет зверей, например, численность лося сравняется с оптимальной, популяция благородного оленя вырастет до трети от оптимального числа, косули – до 80 процентов. Производство в натуральном выражении бумаги и картона увеличится в 2,1 раза, целлюлозы – в 1,7 раза, плитной продукции – в 1,1 раза. Выпуск мебели в фактических ценах вырастет в 1,3 раза к уровню 2020 года.