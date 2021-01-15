В возрасте 52 лет ушел из жизни французский мотогонщик Пьер Шерпен. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщается в аккаунте команды Heros des Belles-Motos в Facebook.
В воскресенье, 10 января, во время гонки Пьер Шерпен попал в аварию, в результате которой получил серьезную травму головы. Мотогонщик находился в бессознательном состоянии, его экстренно госпитализировали, прооперировали и ввели в искусственную кому.
Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет в медицинском самолете, который его доставил в пригород Парижа Ле-Бурже.
Фото из Facebook-аккаунта Dakar Rally
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Во время марафона "Дакар" умер французский мотогонщик Пьер Шерпен
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