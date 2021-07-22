За минувшие сутки в Украине два человека умерли, семеро были травмированы в результате падения деревьев из-за грозы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
– Два человека погибли, семеро были доставлены в медучреждение с различными травмами, – заявили в пресс-службе ГСЧС.
Известно, что только в Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы. Зафиксирована еще одна смерть: из-за обвала
конструкций крыши в Луганской области. За сутки, добавили в ГСЧС, повреждено сто кровель и повалено 90 деревьев.
Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП в Донецкой, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.
Тем временем метеорологи предупредили, что в четверг дожди пройдут в центральных, восточных, западных и южных областях Украины.
Фото: pixabay.com
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Во время грозы в Украине погибли два человека
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