Во Владивосток из Японии прибыл сухогруз с обледеневшими авто

В порт Владивостока прибыл сухогруз Sun Rio, палуба которого и находящиеся на нем машины оказались покрыты льдом. В пресс-службе Владивостокской таможни сообщили, что транспортные средства уже выгружены с судна, пишет РБК.
Согласно данным телеканала «Вести: Приморье», сухогруз прибыл в порт 27 декабря. Судно сразу привлекло внимание горожан, поскольку было покрыто толстым слоем снега и льда. Обледенели также подержанные японские машины, которые перевозил сухогруз. Слой льда и снега настолько толстый, что большую часть транспортных средств невозможно распознать.
По словам капитана дальнего плавания Петра Осичанского, подобная ситуация на море не редкость. Из-за сильного волнения и ветра вода попадает на борт, в результате чего образуется ледяная корка.
Фото: ТАСС