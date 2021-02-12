Во Владикавказе прогремел взрыв: что известно к этому моменту

Утром 12 февраля в супермаркете Владикавказа (Россия, Северная Осетия) прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек, пишет ТАСС.
Как уточняет агентство, ссылаясь на источники в экстренных службах, здание разрушено полностью, а в нескольких соседних домах взрывная волна выбила стекла.
По предварительной информации, пострадал один человек – охранник, которого извлекли из-под завалов и уже передали в руки медиков. Мужчину осмотрели, он чувствует себя хорошо.
Точная причина произошедшего пока не установлена. Предположительная – утечка газа. На месте происшествия работают 120 человек (в том числе кинологи) и 25 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии
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