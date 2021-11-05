Во Вьетнаме по ошибке привили 18 младенцев против COVID-19

Младенцев в возрасте от двух до шести месяцев по ошибке привили вакциной против коронавируса для детей и подростков, которую производит компания Pfizer. После того как об этом стало известно, малышей осмотрели: сейчас все они находятся в стабильном состоянии, случаев анафилактического шока зафиксировано не было. У некоторых младенцев отметили повышение температуры, покраснения и припухлости в месте укола, однако это частые реакции после прививки.Минздрав Вьетнама поручил столичному департаменту по здравоохранению подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.Отметим, что во Вьетнаме сейчас против коронавируса прививают не только взрослых: дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет также могут быть вакцинированы.