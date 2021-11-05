SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Во Вьетнаме по ошибке привили 18 младенцев против COVID-19

Во Вьетнаме по ошибке привили 18 младенцев против COVID-19

Это произошло в ханойском пригородном районе Куок Оай. Препарат против коронавируса перепутали с пятикомпонентной вакциной от инфекционных заболеваний, пишет ТАСС.


Младенцев в возрасте от двух до шести месяцев по ошибке привили вакциной против коронавируса для детей и подростков, которую производит компания Pfizer. После того как об этом стало известно, малышей осмотрели: сейчас все они находятся в стабильном состоянии, случаев анафилактического шока зафиксировано не было. У некоторых младенцев отметили повышение температуры, покраснения и припухлости в месте укола, однако это частые реакции после прививки.

Минздрав Вьетнама поручил столичному департаменту по здравоохранению подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.

Отметим, что во Вьетнаме сейчас против коронавируса прививают не только взрослых: дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет также могут быть вакцинированы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы