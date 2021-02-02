Вьетнамские медики обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, пишет РИА Новости.
Как сообщил местный правительственный новостной портал, новый штамм «был найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь».
Ранее во Вьетнаме также обнаружили южноафриканский вариант коронавирусной инфекции.
С начала пандемии во Вьетнаме зафиксировали 1650 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1460 человек, скончались 35.
Фото: pixabay.com
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Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм COVID-19
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