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Во Вьетнам вылетел самолет с белорусской гуманитарной помощью

Гуманитарный груз, который сопровождают работники МЧС, вылетел вечером 24 декабря из Беларуси во Вьетнам. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.


Беларусь оказывает гуманитарную помощь Вьетнаму в связи с эпидемией COVID-19. По постановлению Совета Министров при общей координации Министерства по чрезвычайным ситуациям сформирован гуманитарный груз общим весом по меньшей мере 15 тонн. Это медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на общую сумму около 900 тыс рублей. Список был детально проработан с принимающей стороной.

Груз сопровождают работники МЧС под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица.

В МЧС обратили внимание на то, что это не первый случай, когда Беларусь откликается на просьбу Вьетнама о помощи. В 2001 и 2018 годах Беларусь направляла денежные средства и непродовольственные товары для преодоления последствий разрушительных тайфунов и наводнений в данной стране.

– У нас накоплен значительный опыт в подобных миссиях: более 70 раз белорусские спасатели доставляли гуманитарные грузы на различные континенты, – отметили в МЧС.

Фото: МЧС
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