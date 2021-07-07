Творчество нидерландского дизайнера Айрис ван Херпен завораживает с первого силуэта. Кажется, что ee наряды синтезированы в научно-исследовательских лабораториях или пришли к нам из космического пространства. Если хотите понять, о чем мы, – почитайте наш материал о новой коллекции модельера.
Айрис ван Херпен называют фронтвуман передового направления Design & Science. Модельер славится методом проектирования, в котором она соединяет компьютерное моделирование одежды с ручной работой. Партнерами ван Херпен по созданию одежды зачастую бывают не только знаменитости, но и ученые.
Дизайнер также известна своей чувствительностью к материалам и создает платья из латекса, плексигласа, углеволокна и полиэтилентерефталата.
Новая коллекция ничуть не уступает многолетним принципам Айрис – она представила платья из переработанного океанического пластика, а помогла ей в этом экоорганизация Parley for the Oceans. Компания собирает пластик с берегов и океанов, а после измельчает и перерабатывает в ткань.
Также ван Херпен привлекла к работе скульптора Рогана Брауна, нейл-мастера Эйчи Мацунагу и художника Джеймса Мерри.
Эффектные и одновременно нежные наряды словно вросли в кожу моделей и россыпью чешуек окутывают фигуру.
Созданные платья вошли в коллекцию под названием Earthrise («Восход Земли»), которую дизайнер представила в рамках кутюрной Недели моды в Париже.
Фото и видео: irisvanherpen.com
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«Во-первых, это красиво»: Айрис ван Херпен создала платья из переработанного океанического пластика
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