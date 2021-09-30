Во-первых, это экологично: японский дизайнер ввел в моду дырявые носки

Японский дизайнер и экоактивист Такаюки Фукудзава ввел тренд на носки с дыркой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В своем личном блоге модельер рассказал, что идея пришла к нему после того, как он несколько лет мучался из-за протирания носков.
- В конце концов, у нас в Японии, как и везде в мире, это считается неприличным. И мне было очень стыдно, когда приходилось снимать ботинки, - делиться Фукудзава.
Дизайнер решил попробовать создать такие вещи, которые не будут протираться со временем. Теперь на носках он намеренно проделывает дырки на ткани и обшивает их нитками контрастного цвета.
По мнению Такаюки, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется выбрасывать ее.
Фото: note.com