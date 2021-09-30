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  2. Во-первых, это экологично: японский дизайнер ввел в моду дырявые носки

Во-первых, это экологично: японский дизайнер ввел в моду дырявые носки

Японский дизайнер и экоактивист Такаюки Фукудзава ввел тренд на носки с дыркой. Об этом сообщает РЕН ТВ


В своем личном блоге модельер рассказал, что идея пришла к нему после того, как он несколько лет мучался из-за протирания носков.

- В конце концов, у нас в Японии, как и везде в мире, это считается неприличным. И мне было очень стыдно, когда приходилось снимать ботинки, - делиться Фукудзава. 


Дизайнер решил попробовать создать такие вещи, которые не будут протираться со временем. Теперь на носках он намеренно проделывает дырки на ткани и обшивает их нитками контрастного цвета. 

По мнению Такаюки, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется выбрасывать ее.

Фото: note.com
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