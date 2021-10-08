Во Фрунзенском районе Минска состоялось выездное рассмотрение дела о вождении в нетрезвом виде

8 октября с участием сотрудников ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска на одном из столичных предприятий состоялось выездное рассмотрение дела об административном правонарушении.
Дело в отношении 31-летнего минчанина рассматривал заместитель начальника ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Игорь Марат. Он рассказал, что в конце сентября их коллега сел за руль в нетрезвом виде и стал виновником аварии: выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем такси, пассажир которого в результате ДТП получил телесные повреждения.
Протокол в отношении мужчины был составлен по части 2 статьи 18.15 КоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).
– С 1 марта в стране действует обновленный КоАП, который предусмотрел градацию тяжести правонарушений в зависимости от степени опьянения водителя. Права управления на срок до трех лет со штрафом могут лишить водителя, в крови или выдыхаемом воздухе которого обнаружено до 0,8 промилле включительно, – разъяснил сотрудник ГАИ. – В случае с вашим коллегой речь идет о 2-й части, потому что освидетельствование показало у него 2,63 промилле.
Сам водитель вины не отрицал и говорил, что раскаивается. В результате рассмотрения водитель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 200 базовых величин (что составляет 5800 белорусских рублей) и лишен права садиться за руль сроком на 5 лет.
Выездные рассмотрения, уверена инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Мария Новохатская, являются действенным способом профилактики.
– Прочитать в интернете или посмотреть вечером по телевизору – это одно, а увидеть настоящие эмоции правонарушителя и потерпевшего – совсем иное, – уверена милиционер. – Поэтому планируем применять такую практику и организовывать мероприятия в районе.
Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска