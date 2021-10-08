Во Фрунзенском районе Минска состоялось выездное рассмотрение дела о вождении в нетрезвом виде

Дело в отношении 31-летнего минчанина рассматривал заместитель начальника ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Игорь Марат. Он рассказал, что в конце сентября их коллега сел за руль в нетрезвом виде и стал виновником аварии: выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем такси, пассажир которого в результате ДТП получил телесные повреждения.Протокол в отношении мужчины был составлен по части 2 статьи 18.15 КоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).– разъяснил сотрудник ГАИ.Сам водитель вины не отрицал и говорил, что раскаивается. В результате рассмотрения водитель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 200 базовых величин (что составляет 5800 белорусских рублей) и лишен права садиться за руль сроком на 5 лет.Выездные рассмотрения, уверена инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Мария Новохатская, являются действенным способом профилактики.– уверена милиционер.Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска