Во французских «Макдоналдсах» начали продавать воду из-под крана за 2,3 евро

Фото:

pixabay.com

Корреспондент телеканала France Info выяснил, что корпорация вместо того, чтобы закупать минеральную воду, просто наливает ее из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз. Об этом рассказал менеджер одного из заведений сети, которого сняли на скрытую камеру.Такой стакан объемом 250 мл обходится посетителям в 1,7 евро, а 400 мл стоит 2,3 евро., – говорится в пресс-релизе компании, который был опубликован в апреле.