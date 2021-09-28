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  2. Во французских «Макдоналдсах» начали продавать воду из-под крана за 2,3 евро

Во французских «Макдоналдсах» начали продавать воду из-под крана за 2,3 евро

Во французских «Макдоналдсах» решили перейти на экологичную тару и теперь продают воду в картонных стаканчиках. Однако наливают ее из-под крана. Об этом сообщает издание Le Figaro

Фото: pixabay.com

Корреспондент телеканала France Info выяснил, что корпорация вместо того, чтобы закупать минеральную воду, просто наливает ее из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз. Об этом рассказал менеджер одного из заведений сети, которого сняли на скрытую камеру.  

Такой стакан объемом 250 мл обходится посетителям в 1,7 евро, а 400 мл стоит 2,3 евро.

"Прекращение распространения пластиковых бутылок – это мировая премьера для нашего бренда. Это нововведение позволит сэкономить более 1 тысячи тонн дополнительной пластмассы", – говорится в пресс-релизе компании, который был опубликован в апреле.
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