Во французских «Макдоналдсах» начали продавать воду из-под крана за 2,3 евро

Во французских «Макдоналдсах» решили перейти на экологичную тару и теперь продают воду в картонных стаканчиках. Однако наливают ее из-под крана. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Фото: pixabay.com
Корреспондент телеканала France Info выяснил, что корпорация вместо того, чтобы закупать минеральную воду, просто наливает ее из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз. Об этом рассказал менеджер одного из заведений сети, которого сняли на скрытую камеру.
Такой стакан объемом 250 мл обходится посетителям в 1,7 евро, а 400 мл стоит 2,3 евро.
"Прекращение распространения пластиковых бутылок – это мировая премьера для нашего бренда. Это нововведение позволит сэкономить более 1 тысячи тонн дополнительной пластмассы", – говорится в пресс-релизе компании, который был опубликован в апреле.