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  2. Во Франции злоумышленники разгромили центр вакцинации и уничтожили 500 доз препарата от COVID-19

Во Франции злоумышленники разгромили центр вакцинации и уничтожили 500 доз препарата от COVID-19

В коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль, расположенной на юге Франции, злоумышленники устроили погром в центре вакцинации и уничтожили 500 доз препарата от COVID-19, передает ТАСС.


Согласно информации радиостанции France Bleu, в ночь на 17 августа хулиганы взломали двери центра, где находится медпункт, и повредили компьютеры, перевернули столы, разбросали ампулы с препаратом от коронавирусной инфекции.

Полиция Франции начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба. Отмечается, что центр вакцинации скоро вновь заработает.

Подобный случай не первый во Франции. Так, в начале августа нынешнего года в центре вакцинации, расположенном в городе Тулуза, злоумышленники выбили окна и оставили на фасаде надпись: "Нет санитарному пропуску".
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Фото: РЕЙТЕР
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