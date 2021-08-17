Во Франции злоумышленники разгромили центр вакцинации и уничтожили 500 доз препарата от COVID-19

Согласно информации радиостанции France Bleu, в ночь на 17 августа хулиганы взломали двери центра, где находится медпункт, и повредили компьютеры, перевернули столы, разбросали ампулы с препаратом от коронавирусной инфекции.Полиция Франции начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба. Отмечается, что центр вакцинации скоро вновь заработает.Подобный случай не первый во Франции. Так, в начале августа нынешнего года в центре вакцинации, расположенном в городе Тулуза, злоумышленники выбили окна и оставили на фасаде надпись: "Нет санитарному пропуску".