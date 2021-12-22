Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

– обратил внимание министр здравоохранения Франции Оливье Веран.По его словам, в ведомстве ожидают еще больший всплеск заболеваемости.– отметил Оливье Веран.Министр также добавил, что в настоящий момент на штамм "омикрон" приходится около 20% новых случаев инфицирования, а в столичном регионе – примерно 35%.– подчеркнул Оливье Веран.Напомним, 20 декабря сотрудники полиции выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На минувшей неделе правоохранители сообщали о 110 тысячах фальшивых COVID-документов.Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец получил прививку, получил отрицательный результат теста на коронавирус за предыдущие 72 часа или перенес COVID-19 в течение полугода.Во Франции, где проживают 65 486 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 8 713 756 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 121 946. Вылечились 7 603 168 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.