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Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Франции за минувшие сутки выявлено свыше 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за все время распространения нового заболевания, пишет РБК-Украина.


– В период между Рождеством и Новым годом штамм коронавируса "омикрон" будет преобладающим во Франции, – обратил внимание министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По его словам, в ведомстве ожидают еще больший всплеск заболеваемости.

– К концу месяца мы превысим отметку 100 тысяч заражений в день, – отметил Оливье Веран.

Министр также добавил, что в настоящий момент на штамм "омикрон" приходится около 20% новых случаев инфицирования, а в столичном регионе – примерно 35%.

– Но задайте мне этот вопрос через два дня, и я, пожалуй, скажу, что это уже каждый третий случай заражения, – подчеркнул Оливье Веран.

Напомним, 20 декабря сотрудники полиции выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На минувшей неделе правоохранители сообщали о 110 тысячах фальшивых COVID-документов.

Санитарный пропуск подтверждает, что его владелец получил прививку, получил отрицательный результат теста на коронавирус за предыдущие 72 часа или перенес COVID-19 в течение полугода.

Во Франции, где проживают 65 486 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 8 713 756 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 121 946. Вылечились 7 603 168 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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