Во Франции ввели паспорт здоровья для посещения музеев и кинотеатров

Ожидается, что законодатели обсудят и вопрос о продлении срока его использования в августе для посещения кафе, ресторанов, торговых центров.Такое решение принято министром здравоохранения после того, как было зафиксировано 18 тысяч новых случаев заражения в сутки. На прошлой неделе их было менее семи тысяч случаев в день. Руководитель ведомства отметил, что штамм "дельта" в сравнении с другими вариантами вируса значительно увеличил число новых случаев.Президент Эммануэль Макрон объявил о планах введения медицинского паспорта здоровья в начале июля, а также об обязательной вакцинации всех медработников к сентябрю. Данные проведенных опросов подтверждают, что во Франции многие граждане нерешительны в плане вакцинации. В стране прошли массовые акции против введения медицинского паспорта, ужесточения профилактических мер и обязательной вакцинации медиков.