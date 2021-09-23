Во Франции в мошенничестве с QR-кодами подозревают 270 медиков

Согласно информации Национального объединения трудящихся сферы культуры и коммерции (Cnam), на который ссылает телеканал LCE, в общей сложности было проведено 350 проверок и обысков, которые затронули 14 центров вакцинации, 138 работников системы здравоохранения и 35,7 тыс. частных лиц. В результате этого недействительными признали 36 тыс. фальшивых санитарных пропусков.За махинации в сфере вакцинации ответственным грозит до пяти лет тюрьмы и до 150 тыс. евро штрафа. Частые лица, которые приобрели соответствующие услуги у медработников, будут наказаны тюремным заключением до 3 лет и денежным взысканием в размере до 45 тыс. евро