В Париже и других городах Франции студенты местных вузов вышли на демонстрации с требованием возвращения к очному обучению. Об этом сообщает Euronews.
Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений студенты большинства учебных заведений Франции вынуждены получать образование удаленно, из-за чего страдает качество преподавания. Очные занятия частично возобновятся 25 января пока только для первокурсников и в сокращенных группах.
Студентка инженерной школы ParisAgroTech рассказала, что она считает принятые министерством решения верными. По ее мнению, во Франции возникла острая необходимость открыть университеты, так как от этого страдает целое поколение.
– Из-за этих мер вырастет поколение, которое будет неспособно налаживать социальные связи и жить в условиях современного мира, – заключила девушка.
Студент факультета истории и географии пожаловался, что учащиеся страдают молча.
В Лилле на севере Франции молодые люди также провели акцию протеста, требуя вернуть университетам очный режим работы. Слушатели учреждения образования заявили, что они достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила.
Один из участников акции поделился, что студенты хотят, чтобы их услышали и возобновили занятия:
– Мы не собираемся делать глупости. Но факультеты нужно открыть, занятия должны проводиться так, как это было до пандемии, но со строгим медицинским протоколом.
Фото: pixabay.com
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Во Франции студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение
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